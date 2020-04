Vitinho foi o mais recente jogador do Flamengo a juntar-se ao rol de elogios a Jorge Jesus.

Entrevistado pelo clube, o avançado brasileiro afirmou que o técnico português elevou o mengão para outro nível e falou da relação pessoal dos dois.

«É uma pessoa inteligente, que vive o futebol intensamente. Trouxe motivação para mim e para todos. Desde o primeiro dia que falou em conquistarmos tudo. Fomos crescendo, atingimos outro patamar», começou por dizer.

«Tenho uma relação boa com ele. Ele puxa-me as orelhas, mas também me diz coisas boas. No início do ano corrigiu-me bastante e eu tirei ilações. Evoluí e fiz grandes jogos. Mostrei para mim mesmo que podia mais», acrescentou.