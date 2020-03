Jorge Jesus acredita que vai regressar a Portugal depois de deixar o Flamengo. Quem o revelou foi o próprio, em entrevista à SportTV, que será transmitida na íntegra esta quinta-feira.

«Não interessa ir para a Europa em que o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil. Estou convencido que quando sair do Brasil vou regressar a Portugal», começou por dizer o atual técnico do Flamengo.

Jesus assume o sonho de treinar dois clubes, mas não acredita que se concretize: «No futebol não podemos dizer taxativamente que é assim, mas aquele meu sonho de duas ou três equipas nunca se vai realizar. Saindo de um dos maiores clubes do mundo só posso regressar a Portugal.»

«Mesmo que seja campeão do mundo ou ganhe a Libertadores outra vez, aquele sonho de duas equipas não se vai realizar. Toda a gente sabe: Real Madrid e Barcelona», atirou, revelando ainda que não teve qualquer abordagem para regressar ao futebol português.

«Nem quero entrar nessa lógica de perturbar qualquer trabalho que esteja a ser realizado em Portugal. Mas tenho o direito de dizer que quando sair do Brasil quero regressar a Portugal. Agora, não quer dizer que aconteça.»