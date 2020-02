Jorge Jesus conquistou o quarto título com o Flamengo, a Taça Guanabara, mas não pretende ficar com a medalha. Após o triunfo sobre o Boavista, na final, o técnico lembrou que a caminhada começou com a equipa de sub-20, quando o plantel principal ainda estava de férias.

«A equipa que começou esta Taça Guanabara, com o mister Maurício Souza, também é vencedora. Vou oferecer-lhes a minha medalha. Há várias pessoas que conquistaram este troféu», disse Jesus.

O técnico explicou ainda as várias mexidas no onze, lembrando que o Flamengo jogou em Quito a meio da semana, e recebe o Independiente del Valle na próxima quarta-feira, na segunda mão da Supertaça sul-americana.

«Depois de voltarmos do Equador analisámos o jogo e a carga que teve, o que poderia acontecer à equipe se jogasse este jogo. Jogaria no limite do risco da lesão. Tentámos não correr este risco», justificou.