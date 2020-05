Jorge Jesus está de regresso ao Brasil, para retomar um trabalho mais próximo do Flamengo, dentro das condicionantes da covid-19, e também para discutir o futuro, uma vez que o contrato termina dentro de dois meses.

«Quando há uma negociação tem de haver duas partes interessadas. Sinto que o Flamengo me quer muito, e isso é determinante para mim, assim como ter a nação do Flamengo com essa ideia. Isso vão ser fatores determinantes para a minha decisão», afirmou o técnico no Aeroporto Humberto Delgado, antes da viagem.

Os responsáveis do Flamengo já vieram dizer que a pandemia de covid-19 condiciona a capacidade negocial do clube, e Jesus reconhece que «neste momento tudo está em questão» a esse nível.

«Não sou diferente dos outros. Isso coloca-se em todo o mundo, com profissionais de todas as áreas, em particular do futebol, e também vai ser discutido comigo, não tenho dúvidas», acrescentou.

O técnico português garantiu que «neste momento não há projetos de nada, apenas o compromisso com o Flamengo».

«Isto tudo alterou não só o meu pensamento. Não tenho nada na minha cabeça, é viver o dia a dia e ver o que vai acontecer em função desta pandemia e tomar decisões», acrescentou Jesus, garantindo ainda que os títulos já conquistados pelo Flamengo não o empurram para a porta de saída. Antes pelo contrário.

«Temos dois meses para decidir. Não só eu, mas também os dirigentes do Flamengo. Por eu ter conquistado tudo no Flamengo, e sentir que formámos uma grande equipa, é um dos factores que me motiva mais para continuar, e também a forma como tenho sido tratado», adiantou.