Com a chegada de José Mourinho à capital italiana, a Roma avançou em força para a estratégia de marketing e merchandising que pretende tirar dividendos da contratação do técnico português.

No dia em que Mourinho chegou a Roma, o emblema italiano lançou a JM Collection, uma linha totalmente dedicada ao técnico e apresentada também na loja online.

Os adeptos podem comprar camisolas com a imagem de Mourinho e os símbolos da Roma, mas também cachecóis, bonés e até blocos de notas com as iniciais JM. São treze artigos, no total, cujos preços variam entre os 22,50 e os 34,90 euros.

Veja a linha JM Collection da Roma, na galeria associada.