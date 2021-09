João Amaral e Pedro Rebocho estiveram em destaque na jornada europeia que terminou na última segunda-feira. de acordo com com o ranking do Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O extremo alcançou uma pontuação de 9.1 fruto de um golo e uma assistência. Logo de seguida, surge o lateral-esquerdo e companheiro de equipa de Amaral que obteve 8.7 - fez uma assistência e um golo.



Logo de seguida surgem vários jogadores com nota superior a oito como são os casos de Rúben Ribeiro (Hatayspor), Rui Mendes (FC Emmen), Mário Rui (Nápoles), Rúben Dias (Manchester City) e Tomané (Samsunspor).



Veja o top 10 dos portugueses no estrangeiro: