O treinador português João Aroso apurou-se esta quinta-feira pela seleção sub-20 de Marrocos para as meias-finais da Taça Árabe do escalão, após vencer a Líbia, no desempate por grandes penalidades.

Depois do 0-0 no marcador, no final do tempo regulamentar, o encontro dos quartos de final foi decidido nos penáltis e a seleção marroquina venceu por 9-8.

A seleção orientada por Aroso defronta a Tunísia, na luta por uma vaga na final, a 1 de março.