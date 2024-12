João Cancelo surge no topo dos portugueses a jogar no estrangeiro, sendo o maior destaque das atuações lusas lá fora, em mais uma jornada competitiva.

Segundo os dados compilados pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, o lateral-direito teve uma nota global de 9.5 em dez pela prestação no jogo do Al Hilal contra o Al Raed, no passado sábado. O internacional português fez uma assistência na reviravolta do campeão saudita contra a equipa de André Moreira.



Imediatamente atrás de Cancelo, no segundo lugar, surge Leonardo Rocha, avançado luso-brasileiro que teve 8.8 de nota em virtude do golo anotado no empate do Radomiak Radom diante do Katowice. Matheus Nunes fecha o pódio com uma avaliação de 8,4 fruto da exibição (coroada com uma assistência) no empate do Man. City contra o Crystal Palace, em Londres.



Raphael Guerreiro (Bayern), Miguel Crespo (Basaksehir), Vitinha (PSG), Afonso Sousa (Lech Poznan), Costinha (Olympiakos), Tozé (Al-Riyadh) e Nené (Jagiellonia) completam o top dez.