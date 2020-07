A época de estreia de João Félix no Atlético de Madrid tem ficado marcada por algumas lesões que condicionaram a afirmação do internacional português.

Nesta segunda-feira o emblema colchonero anunciou que Félix tem uma lesão no tornozelo direito, pelo que vai falhar a visita a Vigo. Será o 11.º jogo que falha devido a problemas físicos, esta época.

É a quarta paragem por lesão desde que assinou pelo Atlético de Madrid.

A primeira surgiu em meados de outubro: uma entorse no tornozelo direito ditou uma paragem de um mês e a indisponibilidade para seis jogos.

No final de janeiro o avançado recrutado ao Benfica voltou a parar devido a problemas físicos, no caso uma lesão muscular na perna direita. João Félix voltou a ficar de fora aproximadamente um mês, e falhou quatro jogos.

A terceira lesão surgiu no final de maio, quando o Atlético de Madrid preparava o regresso à competição. O jovem avançado sofreu uma entorse no joelho esquerdo, mas recuperou ainda antes da retoma da Liga espanhola. Falhou o jogo com o At. Bilbao, mas porque estava suspenso.

João Félix sofre agora a quarta lesão em Madrid, e para já falha o jogo de Vigo, mas a lista de indisponibilidade pode aumentar.