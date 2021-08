Depois de ter sido operado ao tornozelo direito no início de julho, João Félix treinou pela primeira vez integrado com a equipa do Atlético de Madrid.



O internacional português está assim recuperado da lesão que o afetou no final da temporada passada e poderá voltar em breve às opções de Diego Simeone.



Félix, de 21 anos, está há duas épocas no emblema colchonero e participou em 76 partidas, tendo anotado 19 golos.