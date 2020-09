O campeonato espanhol foi lançado nesta segunda-feira, contando com vários antigos jogadores a fazer uma espécie de lançamento do que aí virá.

E nesse sentido, Morientes, histórico avançado do Real Madrid apontou João Félix como um dos jovens que tem vontade de ver, juntamente com Kubo, acreditando que o português terá mais estabilidade para mostrar aquilo que fez o At. Madrid pagar mais de 120 milhões de euros ao Benfica para o contratar.

«Acredito que o João [Félix] poderá ter uma época mais estável. E tenho muita vontade de ver Kubo [emprestado pelo Real Madrid ao Villarreal]. Já mostrou na época passada detalhes daquilo que pode vir a ser no futuro», defende Morientes.