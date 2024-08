João Félix deu conta da sua satisfação depois de ter carimbado a sua estreia, neste regresso ao Chelsea, com o golo que fechou a goleada sobre o Wolverhampton (6-2) este domingo.

«Estou muito contente, é bom estar de volta à Premier League, ao Chelsea. Quando saí sempre disse que ia sentir saudades, do clube e da liga, e sempre disse que ia voltar, aqui estou eu e com tempo para ajudar a equipa», começou por destacar o internacional português, no final do jogo, em declarações à DAZN Portugal.

Um golo cem por cento português, uma vez que a assistência para o golo de João Félix foi feita por Pedro Neto. «Sim, a dupla já está a funcionar, nós damo-nos muito bem fora do campo, acho que levamos isso para dentro do campo e, quando assim é, as coisas correm bem», destacou.

João Félix, tal como Pedro Neto, começaram o jogo no banco, mas ainda entrarem a tempo de ajudar a equipa de Stamford Bridge. «Pode-se ver a química entre todos, o grupo dá-se bem, estamos todos a lutar pelo mesmo, independentemente de quem joga. Uns jogam mais tempo, outros jogam menos, mas temos todos o mesmo objetivo. Agora é continuar com este grupo unido», referiu ainda.