O ex-FC Porto João Mário já foi anunciado, jogou com a camisola da Juventus em jogos amigáveis, mas só agora foi apresentado aos meios de comunicação italianos e aos adeptos.

Em conferência de imprensa, Mário falou da adaptação ao novo clube, com um colega em especial.

«Eles têm sido incríveis, tenho-me sentido muito bem com esta equipa. Faço parte de um grupo com enorme qualidade e foi fácil integrar-me. O Francisco Conceição tem sido um grande apoio nestas primeiras semanas, já o conhecia e já jogámos juntos no passado. Tenho uma ótima relação com todos os meus colegas de equipa; eles receberam-me muito bem e estamos a criar laços dentro e fora do campo», revelou.

«Senti-me bem nestes primeiros minutos em campo. As exigências do treinador em relação ao futebol ofensivo fizeram-me sentir confortável logo de início. A condução da bola é definitivamente um dos meus pontos fortes. Preciso de trabalhar para melhorar ainda mais estas qualidades. Estou a tentar melhorar a cada dia», continuou.

João Mário já participou em quatro desafios de pré-temporada, sendo que no último deles conseguiu uma assistência em 15 minutos de jogo, diante da Atalanta. Tem impressionado no aspeto ofensivo e falou de um português, lateral, que também impressionou na Juventus.

«João Cancelo é um jogador que me inspirou. Tem grande qualidade e é extremamente ofensivo. É semelhante ao que tento fazer em campo, pois o meu ponto forte é o ataque. Admiro-o muito. Ele também jogou pela Seleção Nacional e deu-me ótimos conselhos. Temos uma boa relação, mas ainda não discutimos a minha transferência, mas tenho a certeza de que ele está feliz com isso», afirmou.

Por fim, Cancelo falou também sobre Alberto Costa, que foi no sentido contrário e trocou a Juventus pelo FC Porto.

«Ele é um jogador português com grande potencial, desejo-lhe tudo de bom. Agora também se mudou para um clube com uma grande história como o FC Porto, onde também há pressão para vencer. Espero que tenha sucesso na sua experiência. Sei que ele é candidato à Seleção de Portugal, mas o que penso é que só posso dar o meu melhor para ser convocado: se houver rivalidade, será uma grande competição», admitiu.