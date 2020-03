João Mário, internacional português do Lokomotiv Moscovo, fez um apelo para que sejam respeitadas as medidas em curso para combater a pandemia da covid-19, de forma a que «possamos voltar à vida normal o mais rapidamente possível».

«Não sou especialista, pelo que a única coisa que posso dizer é que devemos todos seguir os conselhos dos especialistas de saúde e medidas dos governos para controlar esta situação e para que possamos voltar à vida normal o mais rapidamente possível», afirmou o médio, numa conversa com os adeptos através das redes sociais.

Durante a conversa, João Mário abordou a sua vida na capital russa, mostrando-se adaptado, e revelando que a língua não é um obstáculo. «Estou a adorar Moscovo, é uma cidade ótima para se viver», lançou João Mário, acrescentando que o russo é «uma língua bastante diferente do português», mas que já domina «algumas palavras» que o ajudam no dia-a-dia, nos treinos e nos jogos. «Tento, semana após semana, melhorar o meu russo», contou.

O internacional português recordou ainda os vários anos que esteve ao serviço do Sporting, assegurando ter vivido vários «momentos ótimos» no clube leonino. «É difícil escolher um melhor momento no clube, porque foram tantos anos e tantos bons momentos que guardo o Sporting sempre com carinho no meu coração», rematou.