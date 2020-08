João Mário foi convidado a falar ao diário espanhol AS, onde recordou alguns momentos da sua carreira e abordou o futuro.

O jogador, formado no Sporting, assume que é um desejo jogar em Espanha, pelo futebol ali praticado, que entende potenciar as suas melhores qualidades.

«Gostava de experimentar coisas novas. Adorava jogar na Liga espanhola porque acho que é a que melhor se adapta ao meu estilo de jogo. Gosto da maneira de jogar das equipas, como trabalham a bola. Cresci com uma cultura futebolística muito parecida à espanhola no Sporting. Acho que me adaptaria muito rápido. Gostava muito de poder jogar em Espanha», assumiu o médio campeão europeu pela seleção portuguesa.

«Há grandes equipas, a Liga é muito competitiva. Vendo as Ligas em que ainda não joguei, esta é sem dúvida a que mais me atrai, e mais que isso, é a que melhor encaixa com o meu estilo de jogo», acrescenta.

Para o português, o objetivo é estar nas escolhas de Fernando Santos para o próximo Euro 2021, e a possibilidade de jogar regularmente coloca-o mais perto dessa situação.

«O meu objetivo é encontrar um projeto que me ajude a estar com a seleção no próximo Euro. Estou confiante que seremos capazes de encontrar um projeto e que possa jogar regularmente, ser titular e estar com Portugal.»