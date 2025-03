João Neves, cada vez mais um jogador importante na engrenagem do Paris Saint-Germain, foi o jogador designado pelo clube para falar aos jornalistas na véspera do embate com o Liverpool, para a Liga dos Campeões.

Nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, João Neves foi questionado sobre a sua combatividade em campo, ganhando bastantes duelos contra jogadores de maior estatura.

«Isso vem muito dos meus pais, que sempre me disseram para dar o meu melhor, dar 100% das minhas habilidades, dar tudo de mim. Não me importo em enfrentar alguém de 1,92 m, eu faço o meu melhor», resumiu o médio.

O mesmo foi questionado em relação à sua capacidade de cabeceamento: «Não sou o mais alto, mas também não sou o mais baixo. Tento ser inteligente para me adaptar a cada situação», afirmou João Neves.

Além disso, o antigo futebolista do Benfica falou sobre a sua relação com Vitinha, médio formado no FC Porto com quem agora divide o miolo do terreno.

«Nós damo-nos muito bem dentro e fora de campo. Gosto desse relacionamento. Antes não era fácil, mesmo na Seleção, pois eu era um miúdo novo. O Vitinha é realmente um rapaz ótimo, fantástico», disse.

João Neves deixou ainda elogios a Luis Enrique, dizendo que uma das razões para ter ido para o PSG foi para poder trabalhar com o técnico espanhol. Além disso, afirmou que a estratégia contra o Liverpool é conservar ao máximo a posse de bola, impedindo que jogadores como Mohamed Salah tenham o esférico durante muito tempo.