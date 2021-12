João Novais (Alanyaspor) e João Cancelo (Manchester City), foram os dois jogadores portugueses em maior destaque no que diz respeito ao último fim de semana dos campeonatos europeus.

De acordo com as estatísticas recolhidas pela SofaScore, o médio emprestado pelo Sp. Braga ao clube turco bateu toda a concorrência, ao ser pontuado com 8.9, muito graças a um golo e uma assistência na goleada imposta ao Yeni Malatyaspor (6-2).

O segundo mais pontuado foi João Cancelo (8.8), que foi titular na vitória por 1-0 do líder da Premier League sobre o Wolverhampton.

O jovem David da Costa, que marcou um golo e fez uma assistência na derrota dos franceses do Lens com o Nantes, completa o pódio dos jogadores mais pontuados do fim de semana.

Veja o top-10 elaborado pela SofaScore para o Maisfutebol: