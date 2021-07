O Floridsdorfer AC, clube da segunda divisão da liga austríaca, anunciou esta terça-feira a contratação do jovem avançado português João Oliveira à Olhanense.

João Oliveira fez a formação no V. Setúbal e no Benfica, jogou no Estoril-Praia, nos sub-23 e na equipa principal, mas na última temporada mudou-se para o Algarve, para jogar pelo Olhanense no Campeonato de Portugal.

O jovem avançado de 22 anos tem estado a treinar com a equipa de Viena há já uma semana e acabou por convencer a equipa técnica a contratá-lo para a próxima época.

«Estou feliz com a minha mudança para Viena e acho que é uma boa oportunidade para mim e para o clube. Quero ajudar a equipe, acima de tudo com golos. A receção calorosa aqui no clube foi um dos fatores decisivos para mim, espero que façamos uma temporada de sucesso», disse o jovem avançado que vai jogar com o número 9 nas costas.