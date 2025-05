Duas lesões, uma expulsão, um divórcio e pouca utilização por parte de Vincent Kompany. João Palhinha teve uma época de estreia complicada no Bayern Munique e ele é o primeiro a admiti-lo.

Em curtas declarações à respeitada revista alemã Kicker, Palhinha disse: «Esta foi uma das épocas mais difíceis da minha carreira, se não a mais difícil».

Palhinha participou em 24 jogos esta temporada, disputando 22 por cento do tempo de jogo total da equipa alemã. Mesmo assim, o médio de 29 anos não pensa em sair.

«Por que haveria de o fazer? Estou num dos melhores clubes do mundo», dizendo que está «pronto para lutar» por uma oportunidade. «Se alguém quer mostrar do que sou capaz, esse alguém sou eu», completou.

Palhinha tem contrato até 2028 com a equipa bávara. Custou 51 milhões de euros aos cofres do Bayern Munique no verão passado.