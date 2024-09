O português João Palhinha já era desejado pelo Bayern de Munique no verão de 2023. No entanto, a transferência falhou no último dia do período de transferências porque o seu antigo clube, o Fulham, não conseguiu encontrar um substituto. Em vez disso, o médio defensivo mudou-se para o campeão alemão este ano, a troco de 51 milhões de euros.

No sábado passado, quando o Bayern venceu o Holstein Kiel por 6-1, Palhinha entrou pela primeira vez no onze inicial. Ao lado de Joshua Kimmich, o jogador de 29 anos teve 102 contactos com a bola, fez 87 passes e alcançou uma boa taxa de passes de 92%. Após o jogo, Palhinha falou com o site alemão Web sobre as impressões iniciais desta aventura.

Palhinha garante não ter pressa para ser titular: «Não, sou um jogador polivalente, como é que posso estar desiludido? Este é provavelmente o melhor clube do mundo, por isso não tenho razões para estar desiludido. Isto faz parte do processo. Tenho de continuar a melhorar. Mas represento aqui um grande clube, pelo que tenho todos os motivos para estar orgulhoso», afirmou.

Depois, Palhinha foi questionado sobre Vincent Kompany, jovem técnico do Bayern, e deixou elogios. «A primeira coisa que vos posso dizer sobre o treinador é que ele percebe mesmo de futebol. Quando se conversa com ele, são os pequenos pormenores que fazem uma grande diferença no nosso jogo. Tenho orgulho em trabalhar com ele. Sei que ele me vai melhorar como jogador. Também estou aqui por causa dele», disse o ex-Sporting.

«Não posso dizer muito sobre Thomas Tuchel porque não treinei com ele. Mas estarei sempre grato a ele porque sei o que fez por mim para me levar ao Bayern. Infelizmente, na altura não deu certo. Mas tive a sorte de Vincent Kompany, um treinador da Premier League, ter vindo para Munique. Sinto-me muito orgulhoso pelo facto de não ser apenas um treinador do Bayern a querer-me, mas sim dois treinadores do Bayern. Isso mostra-me que o meu trabalho foi bom e que tenho de o continuar a fazer», finalizou o internacional português.