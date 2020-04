Guilherme Siqueira trabalhou apenas um ano com Jorge Jesus no Benfica, na época 2013/14, mas foi o suficiente para ficar fã do treinador do Flamengo.

Em entrevista à Fox Sports, o antigo lateral-esquerdo brasileiro deixou rasgados elogios ao técnico português que tem feito sucesso no Brasil.

«É até engraçado. Dizem que ele trouxe pontualidade [ao Flamengo], mas pontualidade é uma coisa básica no futebol. Além de ser muito diferente taticamente e tecnicamente, ele trouxe a normalidade da estrutura. Uma equipa não funciona sem estrutura. Ele trouxe uma ideia fixa para o Flamengo», começou por dizer.

«Jesus lê na perfeição a semana, a cabeça dos jogadores e aquilo que a equipa precisa. No Benfica a defesa era eu, o Garay, o Luisão e o Maxi Pereira e nós trabalhávamos na perfeição. Se a equipa conseguir afinar o jogo coletivo não tem para ninguém, é uma equipa que sufoca, uma equipa que ataca sempre», prosseguiu.

Siqueira diz mesmo que Jesus é um treinador perfeito: «É perfecionista, após os nossos jogos [no Benfica], mesmo que ganhássemos de goleada ele no dia seguinte cobrava. Lembro-me que na minha primeira semana no Benfica tive de mudar toda a minha maneira de jogar, ele procura a perfeição para cada jogador e não deixa que o atleta relaxe. O que impressiona no JJ é isso, é um treinador incrível, preocupa-se muito com os pequenos detalhes e essa vontade dele de querer sempre ser completo e mais é que faz uma equipa ganhadora.»

«É um treinador perfeito, tem aquele jeito dele no banco, mas é uma pessoa que fora das quatro linhas tem um coração enorme, um ser-humano fantástico. Está apaixonado pelo Brasil e fico muito contente que um treinador como ele tenha a oportunidade de trabalhar aqui. Jesus é um grande exemplo para todos nós.»

O agora empresário acredita que Jorge Jesus vai ficar no Flamengo pelo menos até dezembro.

«Uma coisa que o JJ tem é gratidão. Eu acho que muitos atletas não saíram do Flamengo pelo compromisso com o momento do clube e com o treinador. A minha perspetiva é que ele vai ficar, a gente sabe que as cláusulas no contrato são flexíveis, mas a minha visão é que ele termina a temporada aqui. Não deixaria um projeto tão ambicioso e vencedor. A minha opinião é de que ele continua pelo menos até ao final da temporada [dezembro].»