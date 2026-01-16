Bem ao seu estilo, Jorge Jesus admite que «gostava» de ter mais reforços para o Al Nassr, mas que «não está fácil». Com a janela de transferências aberta neste mês de janeiro, o clube ainda não contratou ninguém.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Al Shabab, no sábado, pelas 17h30, para o campeonato saudita, Jesus foi incisivo.

«Gostava de ter mais jogadores, mas não está fácil. Fizeram-se aqui muitas asneiras e agora estamos a pagar», disse, com um sorriso no rosto.

Além disso, rejeitou notícias recentes sobre um alegado congelamento de poderes do José Semedo, CEO do Al Nassr e amigo de Cristiano Ronaldo.

«Falaram sobre o Semedo e o Simão Coutinho [diretor-desportivo] e culparam-nos pelos maus resultados, amanhã culpam-me a mim. Essa campanha que foi feita apenas serve para tirar-nos da competição», disse Jesus, citado pela imprensa saudita.

O português defendeu ainda o guarda-redes Nawaf Al-Aqidi, expulso de forma incrível contra o Al Hilal, dizendo que é o «melhor guarda-redes saudita» e que será «titular no Mundial 2026».

O Al Nassr está em segundo na classificação, a sete pontos do Al Hilal. O Al Shabab é 14.º, abaixo das expectativas.