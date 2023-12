Jorge Paixão, treinador português de 57 anos, vai treinar o Difaâ Hassani d’El Jadida (DHJ), clube atualmente no segundo escalão do futebol marroquino, com o objetivo já assumido de reconduzir o clube ao principal patamar.

Do Amora com Jesus ao Benfica do Ruanda: as aventuras de Jorge Paixão

Numa publicação nas redes sociais, o treinador português deu conta do «novo desafio» na carreira e destaca um «objetivo claro e ambicioso». «Trabalhar incansavelmente para reconduzir o Difaâ ao lugar proeminente no futebol marroquino. Tenho plena consciência do trabalho que nos espera, mas estou impressionado com a organização e as excelentes condições que encontrei aqui, elementos cruciais para alcançarmos as nossas metas», referiu.

Esta será a sétima experiência do antigo treinador do Sp. Braga no estrangeiro, depois de já ter trabalhado em Angola (Recreativo da Caála, 2009), no Qatar (Al-Mesaimeer, 2011/12), na Polónia (Zawisza Bydgoszcz (2013/14), na China (reservas do Shenzhen, 2018 e 2019), no Ruanda (Rayon Sports, 2021/22) e no Koweit (Al-Yarmouk, 2022/23).