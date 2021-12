José Boto fechou o acordo para ser o novo diretor de futebol do PAOK, apurou o Maisfutebol.

O dirigente português vai assumir as novas funções no emblema grego a partir de janeiro de 2022.



Aos 55 anos, e depois de uma longa passagem pela estrutura do Benfica, Boto ocupava a posição de chief-scout do Shakhtar Donetsk desde 2018. No emblema ucraniano trabalhou com dois treinadores compatriotas, Paulo Fonseca e Luís Castro.

Entre os grandes negócios feitos pelo português em solo ucraniano, destaque para a contratação do avançado brasileiro Pedrinho, por 18 milhões de euros, ao Benfica, no início da atual temporada.

Para garantir a contratação de José Boto, o PAOK vai pagar o valor da cláusula de rescisão ao Shakhtar.