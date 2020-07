O Jeonbuk Motors sofreu para seguir em rente na Taça da Coreia do Sul. A equipa de José Morais precisou de ir a prolongamento para afastar o Jonnam (3-2) e garantir a qualificação para os quartos de final da prova.



Os campeões sul-coreanos colocaram-se a vencer aos 17 minutos por Lee Seung-Ki, acabando por consentir o empate nos instantes finais - marcou Lee Jong-Ho. Foi apenas no prolongamento que o conjunto do técnico português decidiu a eliminatória com golos de Son Jun-Ho e de Kunimoto. Ha Seung-Un fez o 3-2 Jeonnam, um golo insuficiente para evitar a eliminação.