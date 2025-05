Após mais uma derrota no campeonato turco, na penúltima jornada, José Mourinho deu a cara em conferência de imprensa. O treinador português garantiu que mantém a confiança do presidente do Fenerbahçe apesar de ter ficado em segundo lugar e ter perdido com estrondo com o Hatayspor, por 4-2.

«Se alguma coisa se revelar verdade ou mentira, ou meia verdade, posso dizer que não saiu da minha boca. Não tenho qualquer contacto com a imprensa, exceto nas conferências de imprensa após os jogos. Se me perguntarem: 'Vai estar cá na próxima época?' Posso mostrar-lhe a entrevista que o nosso presidente deu na televisão há algumas semanas. Nessa entrevista, ele pediu-me para ficar. O nosso presidente confia em mim», afirmou.

«Se houve uma mudança na situação, não fui informado. Ele disse-me as mesmas coisas que disse na televisão na nossa reunião», acrescentou o técnico. Mourinho justificou o descalabro perante o Hatayspor, mesmo depois de ter marcado primeiro, por En Nesyri.

«A segunda parte foi difícil para nós e para os jogadores. Foi uma derrota pesada. Só as pessoas que não percebem de futebol ou que não compreendem a natureza humana é que pensam assim. As pessoas que não sabem o que significa motivação e desilusão não vão entender esta situação. Mesmo que consigamos 12 pontos nos últimos quatro jogos, o nosso lugar na classificação não vai mudar. Não seremos primeiro nem terceiro», explicou.

Por fim, lembraram Mourinho sobre uma efeméride - faz nesta segunda-feira 21 anos que venceu a Liga dos Campeões com o FC Porto. Questionaram-no se está distante de vencer outra vez, e Mourinho ripostou:

«Nos últimos sete anos, participei em mais finais europeias do que a história do futebol turco alguma vez viu», atirou.