José Peseiro já não é treinador do Zamalek, anunciou o emblema egípcio.

O técnico de 65 anos deixa o Zamalek na terceira posição no campeonato, a sete pontos do Piramids FC (líder) e a seis do maior rival Al Ahli, que é segundo.

Peseiro abandona o cargo com uma final da Taça egípcia ainda por disputar. Ao serviço do Zamalek, o treinador registou sete vitórias, oito empates e duas derrotas no total de 17 jogos.

«Há compromisso entre Zamalek e José Peseiro para desligar laços. Desejamos as maiores felicidades para o futuro», escreveu o clube numa curta nota.

José Peseiro termina assim a segunda passagem pelo Egito, depois de ter representado o Al-Ahly na época 2015/16.