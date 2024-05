Josué, capitão do Legia de Varsóvia, é o jogador português com a pontuação mais elevada da última semana, na habitual rubrica do Maisfutebol, em colaboração com o parceiro SofaScore, na eleição dos portugueses que estiveram em destaque nas respetivas equipas.

O experiente médio de 33 anos, que já tinha anunciado a saída do clube que representou nas últimas temporadas, despediu-se em grande no passado sábado, com duas assistências no triunfo da equipa de Varsóvia, comandada pelo português Gonçalo Feio, que permitiram a Marc Bual bisar no triunfo sobre o Zaglebie Lublin (2-1) na última jornada da liga polaca.

No segundo lugar deste ranking semanal está Cristiano Ronaldo que também fechou a época, na Arábia Saudita, com chaves de ouro, com mais dois golos no triunfo do Al Nassr sobre o Al Ittihad (4-2), fixando um novo recorde de golos na liga saudita com 35 golos marcados numa só temporada.

A completar o pódio está Bruno Fernandes, mais um português em destaque, neste caso depois de levantar a Taça de Inglaterra no Estádio de Wembley, num jogo em que fez a assistência para Mainoo fazer o segundo golo do Manchester United na vitória sobre o campeão Manchester City (2-1).