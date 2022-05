Campeão da Escócia e agora líder do top de portugueses a jogar no estrangeiro. Jota continua em destaque ao serviço do Celtic e nesta jornada tem a pontuação mais alta na lista elaborada pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

O extremo de 23 anos, cedido pelo Benfica, marcou na receção ao Motherwell, por 6-0, numa goleada que serviu de consagração para a equipa de Glasgow, e alcançou uma pontuação de 9.0, a mais alta da semana.

O pódio é completado por Rui Silva, guarda-redes do Betis de Sevilha, e por João Moutinho, lateral que representa os Orlando City da MLS. No top-10 há duas equipas que estão duplamente representadas: além do Betis (com William a fechar a lista), destaque também para os turcos do Alanyaspor, com Marafona e Candeias.