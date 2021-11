Ronaldo saiu da Juventus e continua a marcar. Leva nove golos em 12 jogos pelo Manchester United.

Já o clube italiano deixou sair o português e tem mostrado dificuldades em marcar, contando apenas 16 golos nas primeiras 12 jornadas da Série A.

A ligação é fácil de fazer. Não é preciso ser um génio para o perceber. Mas ganha mais força se for dito por um génio.

Karl-Heinz Rummenigge? Que seja. Escutemos a opinião do antigo internacional alemão.

«Aconteceu o mesmo que se passou em Madrid, quando alguém pensou vender Ronaldo em 2018. Eles acharam que se estavam a livrar de um fardo económico, mas a verdade é que o Ronaldo continua a marcar de forma consistente», analisou.

Ainda assim, o diretor desportivo do Bayern Munique admite que a opção tomada no verão terá agradado a ambas as partes quando aconteceu.

«Talvez o Ronaldo não se sentisse acarinhado pelos adeptos ou pelo clube. Tiveram de encontrar uma solução financeiramente favorável, e no final, provavelmente ambas as partes tenham ficado contentes», defende.