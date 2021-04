Cristiano Ronaldo vai jogar a receção da Juventus ao Parma, agendada para esta quarta-feira e referente à 32.ª jornada da Serie A. O português falhou o jogo com a Atalanta devido a problemas musculares, mas regressa já, e como titular.

Isso mesmo foi adiantado, em conferência de imprensa, por Andrea Pirlo, treinador da «vecchia signora», que antecipou também a utilização de Buffon e Dybala.

Questionado sobre a polémica Superliga, prova em que a Juventus está envolvida, Pirlo adotou uma postura cautelosa.

«Estamos focados no presidente, que é a qualificação para a Liga dos Campeões. A Superliga é futuro. O presidente veio falar connosco esta manhã e estamos serenos, sabemos que ele está a trabalhar nisso. É um desenvolvimento para o mundo do futebol, que nos últimos anos sofreu algumas mudanças. Tudo mudou, e isto é algo novo, mas não sou a pessoa mais indicada para explicar. O presidente saberá, melhor do que eu, aquilo que está a fazer. Explicou-nos o projeto em traços gerais, mas deu-nos confiança, disse-nos também que o mais importante é continuarmos a trabalhar pois a qualificação para a Liga dos Campeões tem de ser conquistada em campo. Os jogadores acolheram a conversa como era suposto, já que é apenas um projeto e o futebol continua. Eles sabem que o presente é o jogo com o Parma e nisso é que devem estar focados», afirmou.