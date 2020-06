Jürgen Klopp é a grande figura do regresso do Liverpool aos títulos ingleses, mas em tempo de festeja não esqueceu os restantes elementos da equipa técnica, e em particular o português Vítor Matos, recrutado ao FC Porto na início da época.

«Tinha 23 anos quando o Liverpool foi campeão pela última vez. Não pensava muito em conquistar o título para o clube, para ser sincero. Não tinha capacidade para tal. Trinta anos depois aqui estamos, graças à incrível equipa que eu tenho, que é incrível», começou por dizer o técnico alemão, em entrevista ao site do Liverpool.

«Aquilo que Ray (Haughan) fez na organização, o trabalho da Mona (Nemmer) na nutrição é incrível. Aquilo que o Korny (Andreas Kornmayer) fez a nível físico, o contributo do Pep Lijnders para o nosso jogo. Em pouco tempo colocou tanta alma dele no nosso jogo. É incrível. Temos ainda o Pete (Krawietz)... não posso agradecer-lhes mais. O Vítor chegou e só perder um jogo aqui. Incrível», acrescentou Klopp.

Leia os artigos relacionados para conhecer melhor Vítor Matos, o adjunto português de Klopp.