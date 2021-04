O treinador do Liverpool reconhece que a pausa para os compromissos das seleções foi benéfica no que diz respeito a Diogo Jota. O avançado ainda procura a melhor forma, depois da paragem por lesão, mas marcou três golos pela seleção portuguesa nos últimos dias.

«Sem dúvida [que são boas notícias]. O Diogo está num bom momento. Já estava antes de sair, e mostrou-o também na seleção portuguesa. São os raros benefícios da pausa internacional. O Shaqiri também jogou bem pela Suíça, e marcou, e o Thiago teve um bom papel nos jogos da Espanha. Há benefícios, mas não são muitos. Mas estão de volta, bem fisicamente, e alguns tiveram sucesso», disse o técnico alemão.

O Liverpool visita o Arsenal neste sábado, antes do primeiro duelo com o Real Madrid, para a Liga dos Campeões, e Klopp adiantou que Roberto Firmino está de volta às opções. Virgil van Dijk e Jordan Henderson é que continuam de fora, e o técnico não faz previsões para uma eventual recuperação a tempo do Campeonato da Europa.