O treinador do Mónaco, Niko Kovac, teceu elogios a Florentino, médio que foi contratado ao Benfica. O croata considera que o jovem médio «tem um grande pontecial» e acrescentou que este já era seguido há muito tempo pelo clube.



Florentino é um jovem com grande potencial. O futuro está aberto para ele. Já é internacional e dá para perceber a qualidade que tem. Assim que a oportunidade surgiu, ficámos muito felizes por agarrá-la. Paul Mitchell [diretor desportivo do Monaco] seguia o Florentino há algum tempo, houve uma verdadeira oportunidade para trazê-lo e tenho a certeza que vai mostrar a sua qualidade rapidamente», referiu, em conferência de imprensa.



Lembre-se que Florentino rumou ao Principado por empréstimo dos encarnados e sem opção de compra. De resto, Jorge Jesus explicou que foi o próprio jogador que lhe pediu para sair de forma a poder jogar com maior regularidade.