Fábio Silva é um dos sete nomeados pela Liga espanhola para o prémio de melhor jogador sub-23 duranta a temporada 2024/25. Com dez golos e três assistências em 24 jogos pelo Las Palmas, equipa que desceu à segunda divisão espanhola, o avançado é assim distinguido.

Porém, a concorrência é cerrada - Lamine Yamal, jovem prodígio do futebol, é um dos nomeados (tem 17 anos). O colega Pedri, do Barcelona, também. Jude Bellingham e Arda Guler, do Real Madrid, fazem companhia, bem como Alberto Moleiro, curiosamente dos Las Palmas. O outro nomeado é Diego López, extremo do Valência.

Fábio Silva foi o melhor jogador sub-23 da La Liga nos meses de abril e novembro. Marcou a Barcelona e Real Madrid esta época, tendo sofrido também uma lesão em fevereiro.

O jogador regressa ao Wolverhampton, clube que detém o seu passe, procurando uma solução para a próxima temporada. Tem contrato com os ingleses até junho de 2026.