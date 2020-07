O Legia Varsóvia sagrou-se, este sábado, campeão nacional de futebol na Polónia. O título foi garantido após a vitória por 2-0 ante o Cracóvia, na quinta de sete jornadas do play-off de apuramento de campeão.

Um título que é também dos futebolistas portugueses André Martins e Luís Rocha, que integram o plantel do clube da capital polaca e que só precisava, à partida, de mais um ponto para garantir o título.

Com os dois jogadores lusos no onze inicial – André Martins seria substituído logo aos dez minutos, por lesão – o Legia construiu a vitória com golos de Pekhart (23m) e Gvilia (75m), com público nas bancadas a assistir ao êxito.

Depois de ser sido tricampeão entre 2016 e 2018, o Legia recupera um título conquistado, em 2018/2019, pelo Piast Gliwice. É o 14.º campeonato da história do Legia na Polónia.

Depois de ter ganho uma Taça de Portugal pelo Sporting em 2015 e de uma liga grega pelo Olympiakos em 2017, André Martins alcança o terceiro título coletivo da carreira como sénior. Para Luís Rocha, é o segundo título da carreira, o primeiro no estrangeiro, após a Taça de Portugal pelo V. Guimarães, em 2013.

Do título participaram também Cafú e Salvador Agra, que iniciaram a época no Legia. O primeiro saiu depois para o Olympiakos, ao passo que Agra anunciou a saída do clube em maio.