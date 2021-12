Continua azarado o lateral internacional português Ricardo Pereira, que nos últimos anos tem sido afetado por várias lesões.

No dia em que regressou à competição após nova paragem, Ricardo saiu lesionado do jogo com o Liverpool, na quarta-feira, e confirmou uma nova lesão que o vai obrigar a ficar fora da competição, depois de ter sofrido uma entrada duríssima.

Ainda assim, os exames realizados ao joelho esquerdo afastam os piores cenários, como revelou o internacional português numa publicação nas redes sociais.

«Podem dizer que me devia sentir azarado depois de me lesionar no jogo do meu regresso. E parte de mim sente. Mas depois do que podia ter sido uma entrada para acabar a época, ou uma rotura de ligamentos, sinto-me sortudo por não ser nenhuma das duas. Mesmo que signifique que vou estar fora de competição algum tempo», escreveu o português.