Após ter falhado o objetivo de ser campeão e com várias polémicas pelo meio, José Mourinho vive tempos difíceis no Fenerbahçe, a uma jornada do fim do campeonato.

O treinador é contestado por adeptos e também por figuras do clube, sendo uma das maiores o antigo guarda-redes Volkan Demirel, que é treinador e comentador televisivo. Demirel afirma que Mourinho devia despedir-se.

«Mourinho devia pedir a demissão. Quando se começa a trabalhar com alguém, fazem-se promessas. Quando se sai, é aí que se vê o verdadeiro caráter das pessoas. O Fenerbahçe não pode iniciar a nova temporada com Mourinho», disse Demirel, que já foi treinador-adjunto no clube após terminar a carreira.

Não é a primeira vez que Demirel critica Mourinho. Em início de abril, disse que o português devia «sair por livre vontade». Disponibilizou-se ainda para treinar o clube, caso entendam necessário.

O Fenerbahçe perdeu na penúltima jornada com o já despromovido Hatayspor, por 4-2. Uma derrota difícil de digerir, mesmo com a equipa de Mourinho reduzida a dez elementos desde a primeira parte.

O português tem mais um ano de contrato com o clube turco, auferindo dez milhões e meio de euros por temporada.