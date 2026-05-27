Noite de sortes diferentes para dois técnicos portugueses na América do Sul. Comecemos pelo mais bem sucedido - Leonardo Jardim, treinador do Flamengo, venceu os peruanos do Cusco por 3-0 e seguiu em frente na Taça Libertadores.

Um triunfo com dois golos de Bruno Henrique e uma grande penalidade convertida por Lucas Paquetá. Assim, o Flamengo ficou em primeiro no seu grupo com 16 pontos em 18 possíveis, avançando para os oitavos de final.

FINAAAAAAAL DE JOGO NO MARACANÃ! COM GOLS DE BH (2x) E PAQUETÁ, MENGÃO DERROTA CUSCO E SACRAMENTA PRIMEIRA FASE DA LIBERTADORES COM GRANDE CAMPANHA! #FimDeJogo #FLAxCUS pic.twitter.com/jqX5xS84T5 — Flamengo (@Flamengo) May 27, 2026

Noutra competição e noutro reduto, o Grémio de Luís Castro empatou com o Montevideo City (que pertence ao grupo do Manchester City), a duas bolas.

Os uruguaios marcaram primeiro por Salomon Rodríguez, com Gabriel Mec, acabado de entrar na segunda parte, a empatar a partida. Pizzichillo voltou a pôr os uruguaios na dianteira, mas o ex-Benfica Carlos Vinícius estabeleceu o 2-2 final em cima dos 90m.

O mesmo Vinicius que teria ainda tempo de ser expulso aos 90+6m, por protestos. O Grémio ficou em segundo lugar no grupo, atrás desta equipa uruguaia, e vai ter de disputar os play-offs de acesso aos oitavos de final.