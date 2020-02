O Levante venceu este sábado na receção ao Leganés, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola.

A equipa de Valência, que teve Rúben Vezo no onze titular (Hernâni está lesionado), construiu o triunfo ainda na primeira parte: Ruben Rochina abriu o marcador aos 20 minutos e aos 28 Marti Roger fez o 2-0 final.

Com este resultado, o Levante subiu, ainda que à condição, ao 11.º lugar, com 29 pontos. Já o Leganés, que também contou com Kevin Rodrigues na partida, está no primeiro lugar de descida, com 18 pontos.

