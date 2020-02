O ex-FC Porto Hernâni, ex-FC Porto, vai ser operado esta terça-feira a uma lesão sofrida no joelho direito, informou o Levante.



Segundo o comunicado do clube valenciano, o extremo foi observado pelo médico à lesão no ligamento interno do joelho e decidiu-se pela intervenção cirúrgica que se vai realizar terça-feira.

Hernâni, lembre-se, mudou-se para o Levante após ter terminado contrato com o FC Porto.