Após uma derrota na primeira jornada, o Botafogo de Renato Paiva venceu os primeiros pontos na Taça Libertadores, a principal competição de clubes da América do Sul.

Diante dos venezuelanos do Carabobo, na madrugada desta quarta-feira, triunfaram por 2-0. Os golos foram marcados já na reta final, após muita insistência da equipa brasileira.

Patrick De Paula, ex-Palmeiras, e Matheus Martins, já aos 90+8m, consumaram a vitória do Botafogo. A equipa brasileira fica com três pontos, os mesmos que os argentinos do Estudiantes. A Universidad do Chile lidera com seis e o Carabobo ainda não somou nenhum.