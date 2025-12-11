Numa tarde recheada de muito futebol europeu, registaram-se bastantes duelos da quinta jornada da Liga Conferência, com alguns portugueses em compita. A equipa com maior representação lusa apurou-se para uma fase a eliminar de uma competição europeia pela primeira vez na história.

O Noah, campeão da Arménia, venceu em casa o Legia Varsóvia, da Polónia, por 2-1. A equipa de Erevan alinhou com três portugueses no onze inicial - Gonçalo Santos, David Sualehe e Hélder Ferreira.

Já o Legia teve Rúben Vinagre e Claude Gonçalves de início. O Noah venceu com golos de Matheus Aias e Mulahusejnovic, enquanto os polacos marcaram por Rajovic. O Noah tem oito pontos e garantiu um lugar nos 24 primeiros, a um jogo do fim da fase de liga. Já o Legia foi eliminado.

Quanto a outros portugueses, Alexandre Penetra foi titular na vitória do AZ em casa do Drifta, da Albânia (3-0). Os neerlandeses têm nove pontos e passam em frente, ao contrário do Drifta.

Filipe Relvas também começou de início na vitória do AEK Atenas em casa do Samsunspor (2-1). As duas equipas têm dez pontos e mantêm boas perspetivas de passar diretamente aos oitavos.

Outro defesa português, Bernardo Vital, também alinhou de início pelos polacos do Jagiellonia, na derrota ante os espanhóis do Rayo Vallecano (2-1). Por fim, o técnico português Filipe Coelho, do Craiova, também teve uma noite para esquecer - perdeu com o Sparta Praga e está perto da eliminação, com sete pontos.