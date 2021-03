No regresso a Atenas três semanas depois do jogo com o Benfica, o Arsenal venceu o Olympiakos de Pedro Martins por 3-1 e está com um pé dos quartos de final da Liga Europa.

Com José Sá e Bruma no onze (Rúben Semedo ficou de fora por lesão), o Olympiakos foi para o intervalo a perder. Odegaard recebeu a bola fora da área e desferiu um remate violento, mas ao alcance de José Sá, que não ficou isento de culpas.

Na segunda parte, o Olympiakos empatou antes da hora de jogo. Apertado após receber um passe de Leno, Dani Ceballos perdeu a bola para El-Arabi, que aproveitou o desposicionamento do guardião do Arsenal para fazer o 1-1.

O jogo estava aberto, mas acabou por pender para o lado do «carrasco» do Benfica na Liga Europa. Aos 79 minutos, Gabriel Magalhães deu o melhor seguimento a um passe de Willian pelo ar e Elneny, acabado de entrar, assinou o 3-1 final ao minuto 85, dando muito conforto aos londrinos para a 2.ª mão.

Um cenário diferente do verificado há um ano, quando a equipa de Pedro Martins levou a melhor precisamente diante dos comandados de Arteta nos 16 avos de final da Liga Europa.