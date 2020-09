Willem II, Lech Poznan e B36 Torshavn qualificaram-se para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, ao vencerem os respetivos jogos antecipados para esta quarta-feira, com destaque para um golo de Pedro Tiba na vitória dos polacos.

Os holandeses do Willem II conseguiram o resultado mais dilatado, numa visita ao Luxemburgo, com uma goleada ao FC Progrés Niederkorn (5-0), com golos de Pavlidis (19 e 34m), Saglam (28m), Nunnely (46m) e Mdayishimiye (65m).

Os polacos do Lech Poznan, com Pedro Tiba entre os titulares, também não tiveram grandes dificuldades para ultrapassar o Hammarby, na Suécia, com uma vitória por 3-0. O antigo médio do Sp. Braga abriu mesmo o caminho para a vitória, com o primeiro golo, aos 55 minutos, antes de Kaminski e Marchwinski confirmarem o triunfo com mais dois golos a fechar o jogo.

Mais equilibrado foi o embate entre o B36 Torshavn e o The New Saints com a equipa das Ilhas Feroé a levar a melhor sobre os galeses no desempate por grandes penalidades (5-4), depois de um empate 2-2 no final do prolongamento.

A ronda prossegue esta quinta-feira com mais 43 jogos, com natural destaque para a visita do Rio Ave à Bósnia para defrontar o Borac, jogo que poderá acompanhar no Ao VIVO do Maisfutebol a partir das 19h00.