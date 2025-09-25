Liga Europa: Tiago Santos volta aos relvados e assiste Giroud para a vitória
Lateral português foi titular pela equipa francesa um ano depois
Lateral português foi titular pela equipa francesa um ano depois
Num dos primeiros duelos da Liga Europa nesta quinta-feira, o Lille, de França, venceu o Brann, da Noruega, por 2-1, na primeira jornada da fase de liga.
Num jogo equilibrado, disputado em França, o Lille teve de sofrer para vencer. Tiago Santos, lateral português que sofreu uma lesão grave em outubro de 2024, voltou aos relvados e foi titular pela equipa francesa.
O Lille partiu para a frente do marcador com um golo de Igamane, aos 54 minutos, e Magnusson, do Brann, empatou seis minutos depois.
Santos foi preponderante no resultado, ao assistir o segundo golo do Lille. Pouco tempo depois da entrada de Olivier Giroud, cruzou ao segundo poste para o avançado cabecear para dentro, aos 80m. Aos 38 anos, tornou-se o marcador francês mais velho nas competições europeias.
Um pouco mais a norte, nos Países Baixos, jogou-se outro duelo da Liga Europa. O Go Ahead Eagles dominou os romenos do Steaua Bucareste, mas foram mesmo os visitantes que levaram os três pontos, com um golo de Miculescu, aos 13 minutos.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?