A Liga saudita está a chegar ao fim e foram divulgados os nomeados para prémio de melhor jogador da temporada 2025/26. Há três portugueses no lote restrito de cinco jogadores.

Cristiano Ronaldo e João Félix, dupla do Al Nassr, e Rúben Neves, do Al Hilal, concorrem para o galardão. Os dois 'outsiders' são Ivan Toney, do Al Ahli, e Julian Quiñones, do Al Qadsiah.

Ronaldo e Félix, líderes da tabela quando falta apenas uma jornada para o fim do campeonato, destacaram-se no capítulo dos golos. Ronaldo somou 26 golos e duas assistências. Já João Félix reuniu 20 golos e 12 assistências ao longo da época.

Ivan Toney e Julian Quiñones são os líderes da tabela de melhores marcadores. O inglês tem 32 golos e o colombiano 30. No ano passado, o extremo do Al Hilal Salem Al Dawsari ganhou o prémio.