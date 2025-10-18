Made in
VÍDEO: Rúben Neves marca na goleada do Al Hilal
Dupla ex-Benfica, Darwin Núñez e Marcos Leonardo, bisaram na partida
O Al Hillal goleou (5-0) o Al Ettifaq e pressiona, assim, no Al Nassr na liderança da Liga saudita. Rúben Neves marcou e os ex-Benfica Darwin Núñez e Marcos Leonardo bisaram.
Marcos Leonardo abriu as contas do jogo aos 23 minutos de jogo. Darwin Núñez dilatou para dois golos ainda antes do intervalo (39m). Rúben Neves fez também o gosto ao pé logo a abrir a segunda parte através de uma grande penalidade. (48m).
Marcos Leonardo, ex-Santos e Benfica, voltou a faturar na partida (55m). Darwin Núñez, ex-Benfica e Liverpool fechou as contas do jogo (74m).
Com este triunfo, o Al Hilal é segundo classificado, com 11 pontos - a um ponto o líder Al Nassr, que ainda não jogou na presente jornada.
