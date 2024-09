O Besiktas venceu fora o Kayserispor por 3-0 e encurtou distâncias para o líder Galatasaray, que neste fim de semana perdeu os primeiros pontos (2) na Liga turca.

Gedson Fernandes, João Mário e Rafa foram titular no conjunto de Istambul, que desbravou caminho para o triunfo folgado na segunda parte.

Depois de um primeiro tempo sem golos, Gedson Fernandes inaugurou o marcador aos 58 minutos, faturando pela sexta vez em dez jogos nesta temporada.

Os outros dois golos do Besiktas foram marcados por Ciro Immobile, que fez o segundo de penálti (78m) e fixou o resultado final já em tempo de compensação.

Com este resultado, o Besiktas passa a somar 16 pontos, os mesmos do Fenerbahçe de José Mourinho e menos três do que o líder Galatasaray: no entanto, a equipa de Gedson, Rafa e João Mário tem um jogo a menos.