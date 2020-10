Líder da Liga francesa à entrada para a 8.ª jornada, o Lille perdeu este domingo esse estatuto, ao empatar a um golo na visita ao terreno do Nice.

José Fonte e Renato Sanches foram titulares no Lille e Rony Lopes no Nice, que se adiantou no marcador aos 50 minutos por Kasper Dolberg. Aos 58 minutos, o veterano Burak Yilmaz assinou o empate. Ao todo, estiveram em campo quatro portugueses: aos 79 minutos, Xeka foi lançado em campo para o lugar de Renato Sanches.

O Lille, única equipa da Liga francesa que ainda não perdeu, soma agora 18 pontos, os mesmos do campeão PSG, com quem partilha o primeiro lugar.

Também este domingo, o Montpellier foi arrasado em casa pelo Reims (4-0) numa partida na qual teve dois jogadores expulsos ainda na primeira parte: Hilton ao minuto 7 e Damien Le Tallec aos 42 minutos. Boulaye Dia, avançado senegalês de 26 anos que é agora o melhor marcador da Liga francesa (a par de Mbappé e Ibrahima Niané) com seis golos, assinou um hat-trick. Abriu a contagem aos 9 minutos de penálti, fez o 2-0 aos 13m e fechou a contagem ao minutos 56, novamente na transformação de um castigo máximo. Pelo meio, Nathanael Mbuku foi o autor do terceiro do Reims.

Nos outros jogos do dia, o Metz bateu em casa o Saint-Étienne por 2-0, o Estrasburgo foi ao terreno do Brest impor-se por 3-0 e o Bordéus recebeu e vence o Nimes por 2-0.